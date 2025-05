xi prestiti per 92 miliardi ad america latina e caraibi

Xi Jinping ha annunciato un significativo pacchetto di prestiti da 9,2 miliardi di dollari per i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, durante l'apertura della quarta riunione ministeriale del Forum Cina-Celac a Pechino. Questo impegno mira a rafforzare la cooperazione economica e politica tra la Cina e la regione, promuovendo opportunità di sviluppo e crescita.

Il presidente Xi Jinping ha annunciato che la Cina fornirà prestiti per 9,2 miliardi di dollari ai Paesi dell'AmericaLatina e dei Caraibi. Aprendo a Pechino i lavori della quarta riunione ministeriale del Forum Cina-Celac (la Comunità degli Stati latinoAmericani e Caraibici), Xi ha detto che allo scopo di "sostenere lo sviluppo dei Paesi di AmericaLatina e Caraibi, la Cina metterà a disposizione linee di credito per 66 miliardi di yuan (circa 9,2 miliardi di dollari)" per finanziare progetti di vario tipo, dalle infrastrutture alla crescita sostenibile. 🔗Leggi su Quotidiano.net