Xi ' nessun vincitore da guerra commerciale e dei dazi'

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'inefficacia delle guerre commerciali e del protezionismo, affermando che non esistono vincitori in tali conflitti. Durante l'apertura della quarta riunione ministeriale del Forum Cina-Celac a Pechino, ha evidenziato come l'isolamento sia una diretta conseguenza delle politiche protezionistiche, esortando alla cooperazione tra le nazioni.

"Non ci sono vincitori in una guerracommerciale e dei dazi, e il protezionismo porta all'isolamento". E' quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping, aprendo a Pechino i lavori della quarta riunione ministeriale del Forum Cina-Celac (la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici), nei primi commenti dopo la tregua sul commercio raggiunta a Ginevra da Cina e Usa. Xi ha inviato i Paesi Celac a "rafforzare i rapporti in una fase di confronto tra blocchi" e a lavorare insieme per un "mondo aperto e multilaterale. La Cina è un amico e un buon partner per promuovere relazioni Cina-Celac orientate verso un futuro condiviso". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Xi, 'nessun vincitore da guerra commerciale e dei dazi'

