xi jinping annuncia tregua commerciale usa con riduzione dazi e 90 giorni di negoziazioni

Le recenti dichiarazioni di Xi Jinping segnano una svolta nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il presidente cinese ha annunciato una tregua, con la riduzione dei dazi e un periodo di 90 giorni per negoziare. Un invito a riflettere sull'importanza della cooperazione economica, evidenziando che nelle dispute non esistono veri vincitori.

Le tensioni in ambito commerciale sembrano aver trovato un momento di pausa, con una dichiarazione che rimarrà impressa negli annali delle relazioni internazionali. Il presidente Xi Jinping ha sottolineato come nelle dispute economiche non si possano avere veri vincitori, affermando che il protezionismo conduce inevitabilmente all’isolamento. Queste parole sono state pronunciate durante l’apertura dei lavori . L'articolo Xi Jinpingannunciatreguacommerciale USA con riduzionedazi e 90 giorni di negoziazioni è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it