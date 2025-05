Xi Jinping al vertice Cina-Celac | 92 miliardi per America Latina contro il protezionismo

Durante il vertice Cina-CELAC, il presidente Xi Jinping ha annunciato un pacchetto di investimenti da 92 miliardi di dollari per l'America Latina, sottolineando l'importanza della cooperazione contro il protezionismo. Il suo discorso ha evidenziato i danni dei conflitti economici e ha invitato i Paesi latinoamericani a unirsi per una prosperità condivisa.

Il recente accordo tra Washington e Pechino sui dazi ha fatto eco a un messaggio clarificatore, volto a mettere in luce l'impatto distruttivo di conflitti economici e approcci autoritari. In un discorso diretto ai leader dei Paesi latinoAmericani e caraibici, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito che non esistono vincitori in uno scenario dove