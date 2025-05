Xi | esorta Paesi a lavorare insieme per pace stabilita’ prosperita’ globali

Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato i paesi a collaborare per garantire pace e stabilità globale. In un contesto di rapidi cambiamenti e crescenti sfide, sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per promuovere lo sviluppo e la prosperità nei vari angoli del mondo. La sinergia tra le nazioni è cruciale per affrontare le sfide comuni.

Con l’accelerazione di cambiamenti mai visti in un secolo e l’intrecciarsi di molteplici rischi, solo lavorando insieme i Paesi possono mantenere la pace e la stabilita’ nel mondo e promuovere lo sviluppo e la prosperita’globali, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping. Non ci sono vincitori nelle guerre tariffarie e commerciali, e il bullismo e l’egemonia porteranno solo all’auto-isolamento, ha affermato Xi pronunciando un discorso programmatico alla cerimonia di apertura della quarta riunione ministeriale del China-CELAC (Comunita’ degli Stati latinoamericani e caraibici) Forum a Pechino. Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Xi: esorta Paesi a lavorare insieme per pace, stabilita’, prosperita’ globali

