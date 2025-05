Xi | Cina offrira’ esenzione visto a 5 Paesi di America Latina Caraibi

La Cina annuncia una nuova iniziativa diplomatica: il presidente Xi Jinping ha dichiarato l'esenzione dal visto per cinque Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, promettendo ulteriori espansioni in futuro. Questa mossa mira a rafforzare i legami regionali e facilitare gli scambi culturali e commerciali.

La Cina ha deciso di offrire una politica di esenzione dal visto a cinque Paesi dell’AmericaLatina e dei Caraibi e, a tempo debito, espandera’ la politica per coprire altri Paesi regionali, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping. Xi ha formulato queste osservazioni in un discorso alla cerimonia di apertura della quarta riunione ministeriale del China-CELAC (Comunita’ degli Stati latinoAmericani e Caraibici) Forum a Pechino. Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Xi: Cina offrira’ esenzione visto a 5 Paesi di America Latina, Caraibi

Su questo argomento da altre fonti

Dazi, Trump: «Ho parlato con Xi Jinping». Cina smentisce, ma valuta esenzione per alcuni prodotti import Usa - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver avuto un colloquio telefonico sulla questione dei dazi con il leader cinese Xi Jinping ... negli Usa. Cina: esenzione dazi ... 🔗msn.com

Dazi, qualcosa si muove tra Cina e Usa: la «telefonata fantasma» tra Xi e Trump, le esenzioni (e il Politburo pronto a «scenari estremi») - Sui social cinesi circola una lista di 131 tipi di prodotti sui quali starebbero lavorando i tecnici mandarini per una possibile esenzione ... Xi aveva affermato che due grandi Paesi come Cina ... 🔗corriere.it

Dazi, la Cina apre a piccole esenzioni ma si prepara «agli scenari peggiori» - Di certo Xi ... Cina all’India, per evitare i dazi. Di certo, sui consumatori americani si è abbattuto da ieri l’aumento dei prezzi sui siti di e-commerce come Temu e Shein. Una mossa annunciata dopo ... 🔗ilmanifesto.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina - Zelensky: Cina lavora per impedire a Paesi di venire a summit pace

Ed ad una domanda sulla mancata partecipazione della Cina ha risposto: E' triste che una potenza così grande ed indipendente come la Cina sia uno strumento nelle mani di Putin Sfortunatamente oggi la Cina sta lavorando per impedire a Paesi di partecipare al vertice di pace Attualità - Ucraina, Zelensky: "Cina lavora per impedire a Paesi di venire a summit pace" - "Sfortunatamente oggi la Cina sta lavorando per impedire a Paesi di partecipare al vertice di pace".