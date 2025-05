WWE | The Man è tornata Becky Lynch minaccia l’intero roster femminile

RAW ha fatto tappa al KFC Yum! Center di Louisville, Kentucky, con una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Tra i momenti più significativi della serata c’è stato il seguito di quanto accaduto a Backlash. La protagonista: BeckyLynch.Dopo il match per il titolo intercontinentale femminile contro Lyra Valkyria a Backlash, Becky ha attaccato la sua avversaria. Nonostante non sia riuscita a conquistare la cintura a Saint Louis, la sua storia con Lyra è tutt’altro che chiusa.BeckyLynch ha dichiarato di non essere stata sconfitta a Backlash, perché secondo lei è stata “The Man” a uscire vincitrice. Ha raccontato che, mentre Lyra ha passato la notte in ospedale, lei è tornata in hotel e si è goduta un bicchierino di tequila prima di andare a dormire. Ha poi sminuito i risultati ottenuti da Lyra in WWE, sostenendo che non sono nemmeno paragonabili ai suoi. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: The Man è tornata, Becky Lynch minaccia l’intero roster femminile

