WWE | NXT è un successo per la CW secondo le parole del presidente dell’emittente

Il passaggio di NXT da USA Network alla CW è stato una scommessa per tutti, WWE ed emittente. Da un lato un programma televisivo che per anni è stato “sconfitto” dalla AEW negli ascolti, dall’altro un’emittente che, pur avendo avuto dei programmi di wrestling nel suo palinsesto, non ha mai portato ascolti significativi. Ma a distanza di oltre sei mesi, sembra proprio che la scommessa sia stata vinta.“Un vero successo”Lo ha confermato il presidentedell’emittente, Brad Schwartz, in un’intervista rilasciata a Variety: NXT sta facendo segnare ascolti record per la compagnia, ed è in costante crescita rispetto all’anno precedente.“NXT è stato un assoluto punto di svolta per la CW, e credo sia stato un punto di svolta anche per la WWE. Questo trimestre appena concluso ha segnato i migliori ascolti di NXT negli ultimi 5 anni ed è in crescita del 19% anno su anno. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

