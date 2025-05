WWE | Il Draft 2025 potrebbe svolgersi a fine maggio

Il Draft annuale della WWE è ancora previsto per il 2025, ma trovare il momento giusto per inserirlo nel già fitto calendario di eventi si sta rivelando una sfida. Recentemente è stato confermato che il Draft è ancora nei piani, anche se la data esatta rimane incerta.Bryan Alvarez ha affrontato l’argomento durante Wrestling Observer Radio, suggerendo che il Draftpotrebbesvolgersi alla fine di questo mese, durante il weekend del Memorial Day, quando la WWE sarà a Tampa, in Florida. In quel fine settimana, la compagnia terrà diversi eventi presso lo Yuengling Center: Saturday Night’s Main Event, WWE Battleground, Monday Night Raw e NXT:“Per qualche motivo, Giulia e Roxanne sono ancora considerate parte del roster di NXT” ha detto Alvarez. “Roxanne è una presenza fissa nel main roster fin dalla Royal Rumble; dovrebbe chiedere un compenso arretrato per questo. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il Draft 2025 potrebbe svolgersi a fine maggio

Se ne parla anche su altri siti

WWE: Ci siamo, decisa la data del Draft *RUMOR* - Il draft si terrà anche quest'anno e non manca molto: sono arrivati gli ultimi aggiornamenti sui piani della WWE ... 🔗spaziowrestling.it

WWE: Penta e Rey Fenix di nuovo insieme, grandi piani per loro - La WWE sa che Penta e Rey Fenix non sono un tag team come gli altri e avrebbe deciso di riunirli nel prossimo futuro ... 🔗spaziowrestling.it

Si rumoreggia l'esordio di Jeff Cobb a WWE Backlash 2025 - Il mondo del wrestling è in subbuglio per le voci che riguardano una potenziale prima apparizione di Jeff Cobb a WWE Backlash 2025. L´evento si svolgerà il 10 maggio al Enterprise Center di Saint ... 🔗worldwrestling.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Petrolio e influenza sulle borse, cosa potrebbe cambiare entro il 2025

Al giorno d’oggi, tutti sono perfettamente consapevoli di quanto il greggio sia in grado di condizionare le Borse.