Wizz air lancia tariffe estive speciali da milano malpensa

Wizz Air celebra l'estate con tariffe speciali da Milano Malpensa! A partire da €14.99, i nuovi voli offrono un'opportunità imperdibile per scoprire nuove destinazioni. Questa iniziativa sottolinea l'impegno della compagnia aerea verso un viaggio conveniente e sostenibile, rendendo l'estate ancora più accessibile a tutti.

milano, 12 maggio 2025 – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell'area EMEA, è entusiasta di annunciare nuovi voli da e per milanomalpensa, con tariffespeciali a partire da soli €14.99, pensate per rendere l’estate ancora più conveniente: un’iniziativa che rientra nell’ambito della. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Wizz air lancia tariffe estive speciali da milano malpensa

Se ne parla anche su altri siti

WIZZ AIR LANCIA TARIFFE ESTIVE SPECIALI DA MILANO MALPENSA - (mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2025 – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, è entusiasta di annunciare nuovi voli da e per Milano Malpensa, con tariffe speciali a par ... 🔗mi-lorenteggio.com

Wizz Air voli da 14,99 euro in offerta per l’estate - L’estate Wizz Air 2025 si apre con voli low cost verso decine di destinazioni internazionalo. Wizz Air lancia i voli low cost per l’estate 2025 con tariffe speciali a partire da 14,99 euro, e si confe ... 🔗msn.com

Wizz Air: nuovi voli da e per Milano Malpensa con tariffe speciali - Wizz Air informa: "Wizz Air annuncia nuovi voli da e per Milano Malpensa, con tariffe speciali a partire da €14,99, pensate per rendere l’estate ancora più conveniente: un’iniziativa che rientra nell’ ... 🔗md80.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wizz Air lancia volo diretto Milano-Abu Dhabi

) L'Airbus A321XLR - commenta József Váradi, ceo di Wizz Air, durante la conferenza stampa a Milano per presentare la nuova rotta - è l'aereo più efficiente dal punto di vista dei costi della sua categoria e, grazie alla maggiore autonomia, consente a Wizz Air di collegare le destinazioni più lontane della sua rete e di espanderla ulteriormente, collegando culture e continenti.