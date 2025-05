Wine Miracle Bike Tour | in bici tra i vigneti d’Irpinia

Scopri la bellezza dei vigneti d’Irpinia con il Wine Miracle Bike Tour! Domenica 18 maggio, unisciti a noi per un'entusiasmante escursione in bicicletta, organizzata da Irpinia Bike House, dedicata agli amanti della natura e del vino. Partenza alle 9:00 da Montella, un'avventura tra sapori autentici e paesaggi mozzafiato ti aspetta!

Domenica 18 maggio si pedala tra i sapori e i paesaggi dell’Irpinia con il WineMiracleBikeTour, l’escursione organizzata da Irpinia Bike House dedicata agli amanti della natura, del vino e delle esperienze autentiche.Partenza alle ore 9:00 da Montella per un Tour in bici che attraverserà. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Wine Miracle Bike Tour: in bici tra i vigneti d’Irpinia

Cosa riportano altre fonti

BREWERY & VINEYARD BIKE TOUR THRU WINE COUNTRY - On this guided bike tour cycling through north fork’s wine country, seasoned guides will lead you to 1 vineyard, 1 brewery, and in between cycle to a tranquil beach for a hydration break ... 🔗27east.com

Review: The County Wine Tours - Zoom out. What’s the big picture here? Prince Edward County is best known for two things: nature and wine. On this bike tour, you'll experience both. Because it's the only tour of its kind in ... 🔗cntraveler.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bici Elettrica GOGOBEST GF600 : Una Fat Bike adatta a tutti i percorsi

Bici e scooter elettrici sono alcune delle innovazioni che stanno prendendo piede nelle nostre città e nelle nostre campagne.