Wiggins | Sono stato strafatto per anni mio figlio aveva paura di trovarmi morto ogni mattina

Sir Bradley Wiggins, icona del ciclismo e vincitore del Tour de France 2012, ha rivelato una battaglia personale sconvolgente. Nella sua nuova autobiografia, "The Cha", racconta come la dipendenza dalla cocaina abbia messo a repentaglio la sua vita e ha instillato la paura nel cuore di suo figlio, costretto a temere per la sua vita ogni mattina.

Sir Bradley Wiggins ha vinto il Tour de France 2012 e cinque medaglie alle Olimpiadi. Poi ha cominciato a farsi di cocaina, e lo ha fatto per anni giocando con il friabilissimo limite tra la vita e la morte. Lo ha confessato l’ex campione del ciclismo inglese, nella sua nuova autobiografia, The Chain, ripresa dal Telegraph.“Ci Sono stati momenti in cui mio figlio pensava che mi avrebbero trovato morto la mattina dopo. Ero un tossicodipendente di fatto. La gente non se ne accorgeva. Ero fatto quasi sempre, per molti anni. Mi facevo di cocaina. Avevo un problema davvero grave. I miei figli volevano farmi ricoverare. Camminavo sul filo del rasoio. Mi Sono reso conto di avere un grosso problema. Dovevo fermarmi. Sono fortunato ad essere qui. Sono stata vittima di tutte le mie scelte, per molti anni. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Wiggins: «Sono stato strafatto per anni, mio figlio aveva paura di trovarmi morto ogni mattina»

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo Gabriele Del Moro sconfitto dal male a soli 14 anni

Gabriele Del Moro, che da mesi combatteva una terribile malattia, ieri 31 ottobre, all'ospedale Meyer di Firenze, non ce l'ha fatta.