Webinar Aziende del settore turistico ricettivo a confronto con la Asl

Partecipa al webinar organizzato da Confartigianato Turismo giovedì 15 maggio alle 11, in cui le aziende del settore turistico-ricettivo avranno l'opportunità di confrontarsi con ASL Toscana Sud Est. Scopri le normative e gli adempimenti necessari per operare in un contesto dinamico e regolamentato, e metti in luce le esigenze del tuo business.

Il settoreturistico-ricettivo è tenuto a rispettare una serie di norme e adempimenti complessi e articolati. Per fare chiarezza sul tema l’associazione provinciale Confartigianato Turismo ha organizzato un Webinar giovedì 15 maggio alle 11 che vede la partecipazione della AslToscana Sud Est. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Webinar. Aziende del settore turistico ricettivo a confronto con la Asl

