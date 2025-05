Waterpolo Preview | via alle semifinali di A1 donne La Sis riceve Rapallo l’Ekipe Trieste

Le semifinali di A1 femminile di pallanuoto stanno per iniziare, con la Sis che ospita Rapallo e l'Ekipe Trieste pronta a scendere in acqua. Nel frattempo, la Pro Recco conquista la finale di Euro Cup con un convincente 16-12 contro il Radnicki, preparandosi per la gara decisiva. La tensione è alta, pronti per l'azione!

La Pro Recco continua a dominare la scena e si impone con un netto 16-12 in casa del Radnicki nella gara 1 della finale di Euro Cup. Un successo importante per la squadra che si prepara ad affrontare la seconda sfida di questa finale europea. Intanto, domani si accende la battaglia per le semifinali del campionato di Serie A1 Femminile. La Sis Roma ospita il Rapallo Pallanuoto, mentre l’Ekipe Orizzonte Catania attende la Pallanuoto Trieste in quello che si preannuncia essere un weekend ricco di emozioni e sfide di alto livello. #ProRecco #EuroCup #FinaleEuroCup #Pallanuoto #Radnicki #SerieA1Femminile #SisRoma #RapalloPallanuoto #EkipeOrizzonteCatania #PallanuotoTrieste #PallanuotoFemminile #Sport #Waterpolo #EuroCupFinal #SerieA1 #Catania #Roma ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un’occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! https:streamyard. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Waterpolo Preview: via alle semifinali di A1 donne. La Sis riceve Rapallo, l’Ekipe Trieste

