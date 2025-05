Wall Street apre debole Dj -036% Nasdaq +021%

Wall Street si presenta incerta all'apertura, con il Dow Jones che segna una perdita dello 0,36% a 42.248,46 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,21% a 18.750,78 punti. Nonostante il dato dell'inflazione superiore alle aspettative, gli investitori restano cauti, e lo S&P 500 avanza timidamente dello 0,04%, attestandosi a 5.848,03 punti.

WallStreetapredebole nonostante il dato dell'inflazione sia risultato migliore delle attese. Il Dow Jones perde lo 0,36% a 42.248,46 punti, il Nasdaq sale dello 0,21% a 18.750,78 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,04% a 5.848,03 punti.

