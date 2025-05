votate online l elaborato preferito

È tempo di fare la vostra scelta! Votate online l'elaborato che più vi ha colpito nel Campionato di giornalismo. A breve scopriremo i vincitori, ma prima date un'occhiata ai fantastici lavori realizzati dagli allievi di Cronisti in Classe. Partecipate su ilrestodelcarlino.cronistinclasse.it/articoli!

Siamo giunti alle battute finali del Campionato di giornalismo e presto verranno svelati i vincitori. È ancora possibile votare on line tutti gli elaborati ideati e prodotti dagli allievi e dalle allieve di Cronisti in Classe al seguente sito internet ilrestodelcarlino.cronistinclasse.itarticoli.Dal giorno successivo alla pubblicazione sul quotidiano, gli articoli saranno disponibili sulla pagina on line dedicata e sarà possibile votare il proprio elaborato preferito. Ecco poche e semplici regole: per votare è necessario registrarsi al sito ed eseguire l'accesso. Si potrà votare la stessa pagina solo una sola volta al giorno.La premiazione, alla presenza delle scuole partecipanti, si terrà il 23 maggio al Palazzo del capitano, e, per concludere questa esperienza, il 6 giugno uscirà uno speciale del Campionato di Giornalismo sul nostro quotidiano.