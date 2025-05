Votare la rimozione del Jobs Act significa per il Pd negare se stesso Numeri storia e autolesionismo

Votare la rimozione del Jobs Act rappresenta per il PD un atto di autolesionismo, un rinnegare la propria storia e i propri numeri. La sinistra italiana, a volte, sembra bruciare le proprie radici anziché preservarle, dimostrando un disprezzo per il passato. Così rischia di agire il PD, abbandonando il pragmatismo per inseguire paure infondate.

C’è una vecchia immagine che racconta bene lo spirito con cui la sinistra italiana talvolta affronta il proprio passato: quella del giaciglio che brucia, e invece di salvarlo, lo si incendia per dimostrare quanto se ne disprezza l’origine. Così rischia di fare il Pd ogni volta che, per paura di sembrare troppo riformista, si accoda a battaglie che contraddicono la sua storia migliore. Ma nel caso della rimozione del Jobs Act, il confine tra gesto simbolico e suicidio strategico si fa sottilissimo. Votare l’abolizione della riforma più ambiziosa del lavoro degli ultimi vent’anni – nata durante il governo Renzi, certo, ma costruita con il contributo di molti – equivale a certificare che la sinistra italiana non crede più in ciò che ha costruito. E’ un gesto autolesionistico. Non solo per ragioni storiche, ma per ragioni Numeriche. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Votare la rimozione del Jobs Act significa per il Pd negare se stesso. Numeri, storia e autolesionismo

Se ne parla anche su altri siti

Jobs Act, i referendum non devono essere una resa dei conti con il passato - Il primo sul diritto di cittadinanza. Quattro sul lavoro, in particolare sul Jobs Act, misura introdotta dieci anni fa dal Partito Democratico e che oggi lo stesso Pd, rispondendo alla sollecitazione ... 🔗repubblica.it

È davvero inutile andare a votare per abrogare il Jobs Act? Tre casi di licenziamenti senza reintegra - 23 del 2015 (primo degli otto decreti che fanno parte del cosiddetto Jobs Act), e quindi sul voto SÌ al quesito n. 1 dei referendum proposti dalla Cgil su varie norme del diritto del lavoro che ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, ecco per cosa si andrà a votare: dalla cittadinanza al Jobs act, tutti i quesiti - L’8 e il 9 giugno in Italia si voterà per 5 referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza. Quali sono gli argomenti dei quesiti? Chi può votare? Qual è il quorum? 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Come votare per le elezioni politiche

L'elettore riceverà 2 schede, una di colore rosa per l'elezione della Camera ed una di colore giallo per il Senato.