Vortice mediterraneo con maltempo in arrivo tra giovedì e venerdì Miglioramenti nel weekend

Un vortice mediterraneo porterà maltempo in Puglia tra giovedì e venerdì, mentre il weekend promette recuperi. Fino a giovedì pomeriggio, la regione godrà di condizioni soleggiate, con lievi variazioni nel pomeriggio. Le temperature si alzeranno leggermente, mantenendosi su valori piacevoli, come spiegato dall'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

LECCE- Fino a giovedì pomeriggio le condizioni sulla Puglia si manterranno stabili e in prevalenza soleggiate, a parte una lieve variabilità pomeridiana sulle zone appenniniche.Lo fa sapere Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com. Le temperature guadagneranno qualche grado e si manterranno su. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Vortice mediterraneo con maltempo in arrivo tra giovedì e venerdì. Miglioramenti nel weekend

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meteo in Puglia, vortice mediterraneo con maltempo in arrivo: tempo in miglioramento nel weekend - Nella giornata di mercoledì a Foggia si prevedono massime fino a 25°C. Da giovedì possibili rovesci a partire dal Salento ... 🔗foggiatoday.it

Avviso Meteo - Maltempo in arrivo, vortice afro-mediterraneo porterà pioggia intensa e criticità su diverse regioni a partire da mercoledì. - Il sistema depressionario che investirà parte d'Italia nella seconda metà della settimana sta già iniziando a svilupparsi tra il Marocco e l'Algeria, dove si osserva un primo minimo barico accompagnat ... 🔗informazione.it

Meteo, nubifragi in arrivo da metà settimana: rischio allagamenti al Sud ma nel weekend torna il sole - Nessuna tregua per l’Italia. Da metà settimana, un doppio ciclone porterà piogge torrenziali e temporali intensi su molte più Regioni rispetto a quanto ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

State of Play questo giovedì 25 di febbraio

Sintonizzatevi questo giovedì alle 23:00È giunto il momento di un altro State of Play! Questo giovedì la trasmissione State of Play metterà in tavola una serie di novità e approfondimenti per 10 giochi in arrivo per PS4 e PS5, tra cui annunci di nuovi giochi e aggiornamenti sui titoli indie e di terze parti che avete visto l’ultima volta nella presentazione PS5 di giugno.