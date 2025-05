Von der Leyen e Merz inseguono il modello Meloni | stretta sui migranti ma Berlino non molla l’asse franco-tedesco

Friedrich Merz, fresco cancelliere tedesco, avvia una nuova era di dinamismo politico con la sua prima visita ufficiale, affiancato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Inseguendo il modello Meloni, Berlino si concentra sulla stretta sui migranti, ma mantiene saldo l'asse franco-tedesco, emblema della lotta per un'Unione Europea più coesa e forte.

Non è solo la prima visita ufficiale del nuovo cancelliere tedesco, Friedrich Merz. È, più chiaramente, una dichiarazione d’intenti. Berlino intende riposizionarsi nelle dinamiche europee, senza più gli indugi che hanno segnato l’era Scholz. E al fianco della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, Merz apre più di un fronte: migrazioni, energia, industria, difesa. Tutto da rifondare. Tutto da ricomporre. senza che gli amici si offendano.Immigrazione: Merz e von der Leyen copiano Meloni«Con il Patto su migrazioni e asilo avremo confini esterni più robusti, modi migliori per prevenire i movimenti secondari e rapide procedure di asilo», afferma von der Leyen, delineando una strategia che ricalca sempre più quella promossa dal premier Giorgia Meloni. «Rafforzeremo i controlli alle frontiere, sempre nel rispetto del diritto europeo. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Von der Leyen e Merz inseguono il modello Meloni: stretta sui migranti, ma Berlino non molla l’asse franco-tedesco

Cosa riportano altre fonti

Merz e von der Leyen plaudono al Papa che invoca “braccia aperte agli ultimi”. Ma promettono pugno duro coi migranti - Confini esterni blindati, rimpatri più veloci e altri 3 miliardi dall'Europa per arginare i flussi: ecco la formula rilanciata dai due tedeschi ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Idillio tra Merz e von der Leyen su tutto: migranti, riarmo, dazi - Germania (Europa) «Per me qui è un ritorno a casa». Tre giorni dopo la sua elezione con brivido al Bundestag di Berlino, seguita da una doppia visita a Parigi e Varsavia, il cancelliere Merz è già in ... 🔗ilmanifesto.it

Von der Leyen a Merz, 'lavoreremo per una Ue più forte' - "Congratulazioni per la tua elezione, caro Friedrich Merz. Con te, un amico comprovato e un esperto di Europa si trasferisce alla Cancelleria. Lavoreremo insieme per un'Europa forte e più competitiva. 🔗ansa.it

