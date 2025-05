Volti Povertà in Carcere Arrivano mostra e libro

Il progetto "I Volti della Povertà in Carcere" svela le realtà nascoste della vita in detenzione, dando voce a chi è spesso dimenticato. Dopo il successo in diverse città italiane, la mostra fotografica arriva a Firenze, arricchita da un libro che racconta storie di resilienza e dignità. Un'iniziativa per riflettere sulle povertà invisibili.

Dare voce a chi spesso non ha voce, alle ’Povertà’ difficili da immaginare fuori dagli istituti di detenzione: è l’obiettivo del progetto ’I Volti della Povertà in Carcere’. La mostra fotografica, dopo Roma, Bergamo, Milano, Napoli da ieri fa tappa a Firenze, a Palazzo Vecchio, nel cortile di Michelozzo. Il volume omonimo, testi di Rossana Ruggiero e fotografie di Matteo Pernaselci è il frutto di quasi due anni trascorsi dagli autori presso il Carcere di San Vittore, a Milano per mettere in luce l’umanità spesso dimenticata, la Povertà nelle varie sfaccettature emersa dai racconti di detenuti e operatori e la ’speranza’ che si può costruire nonostante ’le sbarre’. Pubblicato da Edizioni Dehoniane Bologna, con la prefazione del cardinale Matteo Zuppi, ’I Volti della Povertà in Carcere’ sarà presentato il 21 maggio in sala d’Arme. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volti Povertà in Carcere. Arrivano mostra e libro

Potrebbe interessarti su Zazoom

Oltre un milione e trecentomila minori in povertà assoluta uno degli effetti più drammatici della crisi

A rischio il futuro dei bambini e delle bambine. L’appello dell’Organizzazione: “Subito un piano nazionale di contrasto alla povertà minorile con azioni di sostegno materiale ed educativo” “I dati diffusi oggi dall’Istat confermano purtroppo ciò che stiamo rilevando direttamente sul territorio sin dall’inizio della pandemia, nel nostro impegno al fianco delle scuole e delle famiglie: una condizione di povertà crescente che, nel nostro Paese, colpisce i bambini, le bambine e gli adolescenti.