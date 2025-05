Volontari in azione via il degrado dalle aiuole della città

In maggio, l'associazione "Mi prendo cura… di Bresso" è tornata in azione per trasformare le aiuole comunali. Grazie ai volontari e alle volontarie, i piccoli spazi verdi della città si riempiono di fiori e piante, restituendo bellezza e decoro a zone come quella pedonale. Un impegno che valorizza l'ambiente e la comunità!

aiuole comunali sempre più decorose e belle, grazie al lavoro dell’associazione "Mi prendo cura. di Bresso". Anche in questi giorni di maggio, i Volontari e le Volontarie sono entrati in azione per innestare fiori e piante nei tanti piccoli spazi verdi dellacittà. Come, per esempio, nella zona pedonale della centrale piazza Immacolata (nella foto), dove è stato completamente ripulito e rigenerato il settore a prato, a ridosso del muro esterno; ora è un vero proprio giardino con calle, margherite, piantine e arbusti dai fiori colorati: "Quotidianamente ci prendiamo cura di quanto abbiamo piantumato, girando per le varie aiuole - conclude Claudio Mondin dell’associazione Mi Prendo cura di Bresso -. In questo mese, abbiamo recuperato altre due aiuole: una è in via Turati e l’altra si trova in via Papa Giovanni XXIII. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Volontari in azione, via il degrado dalle aiuole della città

Se ne parla anche su altri siti

Degrado, i cittadini puliscono stazione e Rocca - Ma quelle stesse zone sono anche fonte di degrado cittadino ... Liberazione, i volontari de La Via della Felicità di Senigallia hanno organizzato ed eseguito, una capillare azione di rimozione ... 🔗msn.com

Degrado-vergogna sulla strada: i volontari bonificano – FOTO - Una discarica posta lungo una via interpoderale che collega Bagnoli del Trigno a Salcito è stata bonificata stamattina da una decina di appartenenti al Gruppo Volontario Bagnolesi ’Associazione ... 🔗primonumero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alluvione in Spagna: Valencia conta 207 morti, migliaia di volontari in azione

La Spagna è stata colpita da una devastante alluvione, in particolare nella provincia di Valencia, dove il bilancio delle vittime è salito a 207.