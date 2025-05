Volo Mh17 Onu accusa la Russia | Responsabile dell’abbattimento dovrà risarcire

L'agenzia delle Nazioni Unite per l'aviazione civile ha attribuito alla Russia la responsabilità dell'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines, avvenuto il 17 luglio 2014 sopra l'Ucraina. In seguito a questa conclusione, l'ONU ha chiesto a Mosca di risarcire le famiglie delle vittime, segnando un passo significativo nella ricerca di giustizia.

(Adnkronos) – L'agenzia delle Nazioni Unite per l'aviazione civile ha ritenuto la RussiaResponsabile dell'abbattimento dell'Mh17 della Malaysia Airlines avvenuto il 17 luglio del 2014 nei cieli sopra all'Ucraina, chiedendo a Mosca di "risarcire" le famiglie delle vittime. Il Boeing 777, partito da Amsterdam e diretto a Kuala Lumpur, era stato abbattuto da un missile . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

