Il volo MH17 della Malaysia Airlines, abbattuto nel luglio 2014 sopra l’Ucraina orientale, ha visto la Russia dichiarata responsabile da un’agenzia dell'ONU. Il tragico incidente, che ha causato la morte di tutte le 298 persone a bordo, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza aerea in zone di conflitto e sulle responsabilità internazionali.

La Russia è stata responsabile dell’abbattimento del VoloMH17dellaMalaysiaAirlines sull’Ucraina orientale nel luglio 2014. Lo ha stabilito l’agenzia per l’aviazione delle Nazioni Unite, secondo quanto riferito dalla Bbc.Tutte le 298 persone a bordo dell’aereo passeggeri morirono quando è stato abbattuto da un missile di fabbricazione russa.Il Cremlino ha sempre negato ogni responsabilità per il disastro aereo. Lunedì, il Consiglio dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (Icao) delle Nazioni Unite ha votato una dichiarazione che sostiene che la Federazione Russa non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del diritto aereo internazionale, che impone agli Stati di “astenersi dal ricorrere all’uso di armi contro aerei civili in Volo”.Il VoloMH17dellaMalaysiaAirlines era in Volo da Amsterdam a Kuala Lumpur quando è stato abbattuto sulla regione ucraina del Donbass, durante un conflitto tra ribelli filo-russi e forze armate ucraine. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Volo MH17 della Malaysia Airlines, l’Onu: Russia responsabile

