Volley US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile

SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega. Con quattro squadre rimaste in gara per la B2, il Banco Marchigiano Subissati punta a ripetere il successo, sostenuta da una solida tradizione che include altre squadre nel settore femminile e una serie D maschile.

Eliminato il Bottega, quattro squadre rimaste in gara con la B2Senigallia, 13 Maggio 2025 – Il Banco Marchigiano Subissati, la principale squadra dell’US PallavoloSenigallia, ha fatto il bis. La società neroazzurra, che può vantare anche altre squadre nel settore femminile e una serie D maschile, ha raggiunto la semifinale promozione per la B2 femminile, superando il suo turno dei quarti di finale.Il sestetto neroazzurro, quarto nella stagione regolare, nei quarti ha vinto entrambi i match col Bottega: prima il 3-2 in trasferta a Vallefoglia, rimontando da 0-2, poi il bis sabato scorso in casa nel palasport di Campo Boario, dove ha vinto per 3-1 con parziali di 25-17 25-17 22-25 25-17.Centrata così la seconda semifinale promozione consecutiva, dopo quella dello scorso anno che è anche il miglior risultato della storia della società, mai così vicina alla serie B2, categoria dove non è mai stata. 🔗Leggi su .com

