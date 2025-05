volley ball san martino celebra vittorie e saluta il presidente marani dopo 49 anni

Il Volley Ball San Martino ha vissuto un'epoca di celebrazioni, festeggiando vittorie nella Serie B maschile e nella B2 femminile nell'ultima giornata di regular season. In un clima di festa, la società ha anche onorato il presidente Verissimo Marani, che dopo 49 anni lascia la sua carica, chiudendo un capitolo storico per il club.

L’ultima giornata di regular season dei campionati è stata una triplice festa per il VolleyBall San Martino che prima ha brindato alla vittoria della Serie B maschile, poi a quella della B2 femminile e infine ha salutato il presidente Verissimo Marani che lascia la guida societaria dopo ben 49 anni di grande impegno. A lui atleti e atlete hanno regalato la maglia celebrativa con il numero 49 e una commovente lettera di commiato. "Caro Mec – dice la lettera - il tuo carisma e la tua leadership hanno trasformato questa società in un vero tempio del Volley, creando non solo squadre vincenti ma anche una grande famiglia, in cui ognuno si sente accolto e parte integrante di qualcosa di unico e speciale. Ci mancherà tutto, dalle maglie da gioco da te disegnate, ai caffè offerti alla macchinetta e ai. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it