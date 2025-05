Volksbank cresce e assume 100 persone nel 2025

Volksbank si prepara a un’importante espansione nel 2025, con l’assunzione di 100 nuovi collaboratori. Questo rafforzerà non solo la rete di filiali, ma anche le unità organizzative delle sedi di Bolzano e Marostica. La banca, allineata con il Piano industriale I-mpact 2026, annuncia un futuro in crescita e sviluppo per il sistema bancario.

Entro la fine del 2025Volksbank prevede di raggiungere quota 100 assunzioni, che rafforzeranno sia la rete di filiali, sia le unità organizzative interne delle sedi di Bolzano e Marostica. In questa prospettiva di crescita (già descritta nel Piano industriale I-mpact 2026) la banca annuncia. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Volksbank cresce e assume 100 persone nel 2025

Approfondimenti da altre fonti

Volksbank cresce e assume 100 persone nel 2025 - La banca procede nel percorso di rafforzamento dell'organico e si conferma un importante datore di lavoro nel Nordest ... 🔗veneziatoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Petrolio e influenza sulle borse, cosa potrebbe cambiare entro il 2025

Al giorno d’oggi, tutti sono perfettamente consapevoli di quanto il greggio sia in grado di condizionare le Borse.