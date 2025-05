volano gli utili di unicredit e l ue accende un faro sul golden power

Gli utili di Unicredit continuano a crescere, superando le aspettative e segnando un nuovo record nel primo trimestre. Tuttavia, l'attenzione si sposta anche sulle implicazioni del golden power, mentre l'amministratore delegato, Andrea Orcel, non si lascia intimidire dalle pressioni di Banco Bpm, indicando la necessità di perseguire strategie di lungo termine.

I record ormai non si contano più, ma i conti del primo trimestre – ancora una volta sopra le aspettative – di Unicredit sono anche l’occasione per fare il punto sull’ops su Banco Bpm. L’amministratore delegato, Andrea Orcel, non risponde alle sollecitazioni del Banco e, anzi, spiega che bisogna prendersi tutto il tempo necessario per valutare se andare avanti nell’operazione. La banca, spiega Orcel, ha il “diritto di valutare la situazione, di analizzare cosa succede: abbiamo tempo e abbiamo il diritto di avere tempo”. Orcel rifiuta le pressioni di stampa e mercato e ribadisce che non avrà fretta: “Sono molto paziente e calmo”.Unicredit, per l’ops su Banco Bpm due nodi da sciogliere. E l’Ueaccende un faroAnche perché ci sono due nodi da sciogliere. Il primo riguarda la valutazione dei fondamentali di Bpm, soprattutto in considerazione dell’operazione su Anima. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it