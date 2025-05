Vola la pet economy | in Italia vale circa 35 miliardi Economia a prova di recessione

La pet economy in Italia continua a crescere, raggiungendo un valore di circa 35 miliardi di euro. Resiliente di fronte a inflazione e crisi economiche, questo settore dimostra una sorprendente vitalità, alimentata dall'amore per gli animali domestici e dalla richiesta crescente di prodotti e servizi. Scopri come questa economia si sta affermando nel panorama italiano.

Roma, 13 maggio 2025 – Più forte dell’inflazione, più forte delle incertezze economiche dovute al caro energia e alle tensioni geopolitiche internazionali: nel nostro Paese la ‘pet economy’, il giro d’affari generato dal settore del cibo e dei prodotti essenziali per cani e gatti e altri animali domestici, non conosce crisi.Anche nel 2024, infatti, il mercato di riferimento ha registrato una crescita, con un business che ha superato, per il solo comparto food, i 3,1 miliardi di euro (+3,7% l’aumento a valore). È quanto emerge dall'edizione 2025 del rapporto Assalco-Zoomark, che fotografa ogni anno la situazione del mercato del ‘pet’ nel nostro Paese.Lo studio, realizzato con il contributo della società di analisi economiche circana e dell'Associazione nazionale dei medici veterinari Italiani, è stato diffuso nei giorni scorsi, in concomitanza con l’avvio della 21esima di Zoomark, la fiera internazionale di settore che si svolge ogni due anni a Bologna. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vola la pet economy: in Italia vale circa 3,5 miliardi. Economia a prova di recessione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vola la pet economy: in Italia vale circa 3,5 miliardi. Economia a prova di recessione - È il cibo per gatti e cani a guidare il mercato. In aumento anche il business legati a pesci, conigli e piccoli roditori. La ‘dieta degli avanzi’ è un ricordo: ecco la fotografia del report Assalco-Zo ... 🔗msn.com

La pet economy in Italia vola ancora: +3,7%. Per cani e gatti più prodotti premium. Ma resta il nodo dell'Iva alta - L'edizione 2025 del rapporto Assalco-Zoomark conferma l'ottimo stato di salute del settore. Il gatto tira più del cane, calano pesci e roditori. «Ma servono aiuti alle famiglie: abbassare le aliquote ... 🔗msn.com

La pet economy in Italia vola ancora: +3,7%. Per cani e gatti sempre più prodotti premium. Ma resta il nodo Iva - Ancora una volta la pet economy, in particolare quella legata al settore del cibo e dei prodotti essenziali per cani e gatti e altri animali domestici, si conferma in ottima salute. Anche nel 2024 ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Clare Machin : Mamma di 39 anni muore dopo un forte mal di testa

Il forte mal di testa, poi le urla: "Chiama un'ambulanza". Due settimane dopo, Clare Machin, 39 anni, madre di quattro figli, è morta in ospedale.