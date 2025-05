Vogliono rapire la figlia di un magnate di crypto il blitz davanti alla bimba di 2 anni a Parigi | così la donna disarma un aggressore – Il video

Un'effrazione audace ha scosso Parigi: tre uomini incappucciati hanno tentato di rapire la figlia di Pierre Noizat, noto magnate delle criptovalute. In un blitz avvenuto in pieno giorno, la madre ha dimostrato un coraggio straordinario disarmando un aggressore. Un video dell'incidente ha catturato il momento drammatico, rivelando le tensioni di una città assediata dalla criminalità.

Un tentato sequestro in pieno giorno e in piena Parigi, quello che è avvenuto alle 8.20 di mattina di martedì 13 maggio. Obiettivo di tre uomini incappucciati e armati era la famiglia di Pierre Noizat, cofondatore e presidente della società crypto Paymium. La figlia 34enne, il compagno e il figlio di due anni della coppia sono stati aggrediti in rue Pache, nell’11esimo arrondissement nell’est della capitale, da un gruppetto di malviventi sceso da un furgoncino bianco camuffato da mezzo delle Poste. Inizialmente, gli uomini hanno tentato di afferrare di forza la donna. Il compagno, intervenuto subito in difesa della giovane proteggendola con il suo corpo, è stato preso di mira da due assalitori, che lo hanno colpito più volte. Nella confusione, la donna è riuscita a mettere le mani su una delle pistole degli uomini e l’ha gettata a una decina di metri, dove è stata raccolta da un passante. 🔗Leggi su Open.online