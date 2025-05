Vogliamo un incontro con il ministro Giuli perché il cinema è in crisi E si fermino gli attacchi inaccettabili a chi democraticamente ha mosso critiche | la lettera firmata da 94 attori e registi

In seguito allo scontro tra Germano e Giuli sul futuro del cinema italiano, 94 attori e registi hanno firmato una lettera aperta al Ministro della Cultura. Chiedono un incontro urgente per discutere della crisi del settore e far cessare gli attacchi inaccettabili a chi esprime critiche costruttive, sottolineando che la riforma del Tax Credit non basta.

“Basta attacchi ai colleghi attori e la riforma del Tax Credit non è sufficiente. Vogliamo un incontro col ministroperché il cinema è in crisi”. Dopo lo scontro Germano-Giuli su presente e futuro del cinema italiano ecco una lettera aperta indirizzata pubblicamente al Ministero della Cultura, Alessandro Giuli, e alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni. Una sintetica missiva ideata dal regista Andrea Segre e firmata da 94 personalità del mondo del cinema italiano, tra questi: Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio e Giuseppe Tornatore; Jasmine Trinca, Maura Delpero, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino.“La situazione lavorativa e produttiva del cinema italiano è indubbiamente in crisi. Negli ultimi due anni il quadro di complessiva incertezza normativa e i ritardi, generati in primis dall’operato del Governo nella gestione della riforma del Tax credit, hanno causato una crisi di sistema che ha colpito molte produzioni, soprattutto le più piccole e indipendenti, e ha lasciato senza lavoro centinaia di lavoratrici e lavoratori, a cui manca anche un sostegno al reddito per il 2025 e un sussidio di recupero salariale e contributivo per il 2024”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vogliamo un incontro con il ministro Giuli perché il cinema è in crisi. E si fermino gli attacchi inaccettabili a chi democraticamente ha mosso critiche”: la lettera firmata da 94 attori e registi

Se ne parla anche su altri siti

Cosa sta succedendo tra Elio Germano e il Ministro Giuli - Il botta e risposta a distanza tra l’attore e il rappresentante politico della cultura italiana infiamma il dibattito (e i social). Ecco cosa si sono detti ... 🔗rollingstone.it

Alessandro Giuli contro Elio Germano, il ministro non digerisce la frase sui clan: "Evoca l'ombra della mafia" - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli torna sulla polemica a distanza con Elio Germano e risponde al filosofo Massimo Cacciari ... 🔗virgilio.it

"Rassicurazioni dal ministro Giuli. Verrà a vederla" - "Stamani (ieri, ndr) ho incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Una chiacchierata proficua: ha rassicurato sulla volontà del ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Warner distribuirà i suoi film in streaming e nei cinema contemporaneamente

Da quasi un anno, la pandemia di coronavirus sta scuotendo l'economia globale e il settore cinematografico non è stato risparmiato.