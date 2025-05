voglia di potere gli anni della guerra fredda non spariscono mai dalla memoria

Negli anni turbolenti della Guerra Fredda, la lotta per il potere si intensifica. "Voglia di potere" racconta la storia di un generale che trama contro un presidente giudicato troppo cauto nei confronti dell'Unione Sovietica. Un thriller avvincente con Forest Whitaker, Jason Robards e Sam Waterston, diretto da Jonathan Darby, in onda su Sky Cinema Suspense.

Voglia DI potereSky Cinema Suspense, ore 21. Con Forest Whitaker, Jason Robards e Sam Waterston. Regia di Jonathan Darby. Produzione USA 1994. Durata: 1 ora e 30 minutiLA TRAMAUn generale cospira contro un presidente USA a suo parere troppo debole nei confronti dell'Unione Sovietica (siamo ancora negli annidellaguerrafredda). Ma un colonnello (che stima il generale ma ai colpi di stato non ci sta) denuncia la congiura allo staff del presidente.Il complotto è sventato sia pure in extremisPERCHÉ VEDERLOPerché i pericoli di una sterzata a destra nel potere americano non smettono mai di essere d'attualità. E gli annidellaguerrafredda non è il caso che spariscano mai dallamemoria.