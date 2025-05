Voci di Gaza – Oxfam | Nostri operatori testimoni di scene strazianti Senza aiuti la carestia sarà inevitabile

In un contesto di guerra e distruzione, le voci di Gaza raccontano storie di disperazione. I bombardamenti israeliani hanno ridotto in macerie le infrastrutture vitali, aggravando la crisi umanitaria. I nostri operatori e il pediatra Al-Farra dell'ospedale Nasser evidenziano il grave rischio per la salute pubblica. Senza aiuti, la carestia diventerà inevitabile.

I bombardamenti israeliani hanno distrutto le infrastrutture di Gaza comprese le fogne. Questo è particolarmente pericoloso per gli ospedali, e mette i pazienti a rischio infezioni, come spiega in questo video il pediatra Al-Farra dell'ospedale Nasser. Oxfam in partnership con l'organizzazione locali Palestinian Environmental Friends e la Coastal Municipalities Water Utility ha aiutato a creare un sistema per evitare che le acque di scarico, ricche di virus, batteri e parassiti, defluiscano nell'ospedale, tutelando così la vita dei pazienti.L'ong ha lanciato inoltre un nuovo appello perché vengano aperti i valichi e consentito l'ingresso di cibo, acqua e medicinali. Dal 2 marzo 2025, infatti, le autorità israeliane stanno intenzionalmente bloccando l'entrata degli aiuti umanitari a Gaza. "Se la guerra continuerà e non verrà consentito l'ingresso di cibo e altri beni essenziali di cui la popolazione è ormai quasi completamente priva, la carestiasaràinevitabile e sarà una delle più gravi al mondo" dice Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.