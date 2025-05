Vlahovic Newcastle i Magpies sono attivi sul serbo | la Juve apre alla cessione ma vuole quella cifra! La richiesta dei bianconeri è chiara

Dusan Vlahovic potrebbe dire addio alla Juventus, con il Newcastle che si fa avanti per il serbo. I bianconeri sono aperti alla cessione, ma hanno fissato una cifra precisa per il trasferimento. La partita contro l’Udinese potrebbe segnare la conclusione del suo periodo in bianconero, aprendo le porte a un nuovo capitolo in Premier League.

Vlahovic–Newcastle, il serbo in direzione Premier League? Serve questa cifra per chiudere il matrimonio con la Vecchia Signora. Juve–Udinese sarà, con tutta probabilità, l'ultima partita di Dusan Vlahovic da giocatore della Vecchia Signora. Dopodiché le due strade si separeranno. Ne è sicura l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che disegna un futuro oltremanica per il serbo. Il Newcastle è la squadra inglese più attiva sul classe 2000, che potrebbe aggiudicarselo qualora dovesse sborsare almeno 40 milioni di euro.

