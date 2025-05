Vlahovic Juve contro l’Udinese sarà l’ultima partita allo Stadium? Addio sempre più probabile | dalla Premier League alla Tuchia Per questa cifra saluterà Torino

L'attesa cresce per Juve-Udinese, che potrebbe segnare l'addio di Dusan Vlahovic allo Stadium. Il talentuoso attaccante serbo, accostato a club di Premier League e Turchia, si prepara a salutare Torino. Scopri gli aggiornamenti sul futuro del giovane fenomeno bianconero e le implicazioni della sua possibile partenza.

VlahovicJuve, control’Udinesesaràl’ultimapartitaalloStadium? Tutti gli aggiornamenti sul futuro del serboJuve-Udinese sarà, molto probabilmente, l’ultimapartita di Dusan VlahovicalloStadium da giocatore bianconero. Il serbo vuole chiudere al meglio ma poi saràAddio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sull’attaccante ci sarebbero alcuni club di PremierLeague, soprattutto il Newcastle, oppure la Turchia.La cifra richiesta dai bianconeri è di 40 milioni di euro per finanziare, in parte, il nuovo colpo in attacco: Osimhen. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, contro l’Udinese sarà l’ultima partita allo Stadium? Addio sempre più probabile: dalla Premier League alla Tuchia. Per questa cifra saluterà Torino

Gazzetta - Vlahovic, un gol e dirsi addio - Sulle colonne della Gazzetta dello Sport si parla di Vlahovic. Il serbo vuole chiudere al meglio contro l’Udinese: piace al Newcastle e in ... E se fino a qualche tempo fa la Juventus aveva sempre ... 🔗tuttojuve.com

Da Tudor a Vlahovic fino a Giuntoli e Osimhen: le incognite della Juve agitano il finale di stagione - In poche ore la Juventus si è ritrovata senza un suo dirigente (Calvo sembra destinato alla Premier League) ma con la certezza che la conquista di un posto nella prossima Champions è tutto nelle sue m ... 🔗msn.com

Juve Udinese: emergenza difesa per Tudor ma non solo. Chi è out e chi recupera, qual è ad oggi la probabile formazione per il match dello Stadium - Juve Udinese: emergenza per Tudor nel match dell’Allianz Stadium. Qual è ad oggi la probabile formazione tra chi è out e chi recupera Lazio Juve ha portato in scia altri tre assenti per Igor Tudor in ... 🔗juventusnews24.com

