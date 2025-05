Viviano | "Juve e Milan hanno fatto schifo la Fiorentina doveva approfittare Sarri viola? Ci ho parlato"

L'ex portiere e tifoso della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha espresso il suo dissenso riguardo alle prestazioni di Juventus e Milan, evidenziando come la Fiorentina avesse l'opportunità di sfruttare questa situazione. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Viviano ha condiviso le sue impressioni sul momento attuale della squadra e il confronto con l'allenatore Maurizio Sarri.

L`ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha commentato il momento della squadra. 🔗Leggi su Calciomercato.com

