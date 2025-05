Vivi Vintage Garda

Scopri il fascino senza tempo di "Vivi Vintage – Oltretendenza & More" il 17 e 18 maggio 2025 al lungolago Regina Adelaide di Garda. Un emozionante viaggio nel mondo del vintage, dove moda, motori, ballo e sapori si uniscono in un'esperienza unica e coinvolgente, celebrando la bellezza del passato e la creatività del presente.

Il 17 e 18 maggio 2025 il lungolago Regina Adelaide di Garda si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione di "ViviVintage – Oltretendenza & More", l'evento dedicato al mondo del Vintage in tutte le sue forme: dalla moda ai motori, dal ballo ai sapori di una.

