Vittorio Brumotti in un take away della droga a Settala | insegue i pusher e recupera un borsello pieno di cocaina

Vittorio Brumotti torna a far parlare di sé con una nuova operazione contro lo spaccio di droga. Questa volta, il noto inviato di "Striscia la notizia" ha inseguito i pusher in un takeaway di Settala, recuperando un borsello colmo di cocaina. L'episodio è stato catturato in video e andrà in onda questa sera su Canale 5.

Milano, 13 maggio 2025 – VittorioBrumotti e la sua lotta contro lo spaccio di droga non conoscono sosta. L’ultimo episodio è avvenuto a Settala, nel Milanese ed è stato documentato con video e fotografie che andranno in onda, questa sera alle 20.35, a ‘Striscia la notizia’, su Canale 5.Dopo aver ricevuto nuove segnalazioni dagli abitanti della zona, l’inviato ha deciso di recarsi in un famigerato e recidivo punto di spaccio chiamato ‘il cancello’, a Settala, alle porte di Milano. Qui è riuscito a documentare l’incessante viavai che va in scena ogni giorno. Il campo base sembra, infatti, un vero ‘takeaway’ delladroga. Brumotti ha anche provato ad inseguire alcuni spacciatori, ma tutti si sono subito dati alla fuga. Però, non ha desistito e ha iniziato ad aggirarsi nei dintorni, rovistando nei cespugli: tra cibo e materiale da confezionamento, l’inviato è riuscito a recuperare diverse dosi pronte per essere consegnate e un borsello con un’ingente quantità di cocaina. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vittorio Brumotti in un take away della droga a Settala: insegue i pusher e recupera un borsello pieno di cocaina

