Vita suprema di Pepe Mujica

José Alberto Mujica, affettuosamente conosciuto come "El Pepe", è un simbolo di resistenza e umanità. Ex guerrigliero e presidente dell'Uruguay, la sua vita è un viaggio di lotte e ideali. Con la frase «Un guerriero ha diritto al riposo», Mujica racconta la sua visione del mondo, lasciando un'impronta indelebile nella storia e nei cuori della sua gente.

«Un guerriero ha diritto al riposo». E un guerriero José Alberto Mujica – meglio "El Pepe" come lo chiamano affettuosamente i suoi concittadini in Uruguay – un guerriero lo è.

Chi era José “Pepe” Mujica, l’ex presidente dell’Uruguay che ha mostrato al mondo la vera gentilezza - Si è spento dopo una lunga malattia l’ex presidente dell’Uruguay José “Pepe” Mujica. È stato una figura unica nel panorama politico contemporaneo. Nato il 20 maggio 1935 a Montevideo, Mujica è stato c ... 🔗msn.com

Addio a Pepe Mujica, il presidente tupamaro che ha abbandonato la guerriglia per il popolo - Nato il 20 maggio 1935 nella periferia di Montevideo, quasi campagna, vive fino alla fine in una chacra – masseria – col pavimento di terra, bevendo mate insieme a Lucía Topolansky, compagna di lotta ... 🔗editorialedomani.it

Addio a José “Pepe” Mujica, il “presidente più povero del mondo - José “Pepe” Mujica, ex presidente dell’Uruguay e simbolo della sinistra latinoamericana, è morto oggi a Montevideo all’età di 89 anni, dopo una lunga battaglia contro un cancro all’esofago. Ex guerrig ... 🔗articolo21.org

