Vita larga viaggio di metamorfosi | performance di Liliana Rullo e Alfredo Tinari

SpazioItaca invita a un'emozionante esperienza con “Vita larga/viaggio di metamorfosi”, performance di Liliana Rullo, accompagnata al pianoforte da Alfredo Tinari. Attraverso un leggio, un pianoforte e una tela, il pubblico sarà trasportato in un sorprendente viaggio di parole e musica, ispirato al libro "Vita larga" di... Un appuntamento imperdibile!

SpazioItaca presenta la performance "Vitalargaviaggio di metamorfosi" di e con LilianaRullo e al pianoforte AlfredoTinari.Un leggio, un pianoforte e una tela in un'immersione emozionale di parole e musica, con LilianaRullo e AlfredoTinari.Il monologo, tratto dal libro Vitalarga di.

