Firenze, 13 maggio 2025 – La campagna di vaccinazione contro il Virussinciziale avviata l’anno scorso in Toscana si chiude con successo ma già si guarda al prossimo anno. I Virus, infatti, non vanno in vacanza. Cos’è il Virussinciziale L’altaadesione Le dosi somministrate Il crollo dei Ricoveri “La campagna proseguirà, per tutti i nati dal 1 aprile 2025 al 31 marzo 2026”, annunciano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.Cos’è il VirussincizialeIl Virus è responsabile nei bambini piccolissimi della maggior parte delle infezioni acute delle basse vie respiratorie e in particolare delle bronchioliti. Dal 2022 era stata avviata una immunizzazione per i bambini più fragili e prematuri. La disponibilità di un nuovo anticorpo monoclonale ha dato la possibilità di estendere l’opportunità ed offrire gratuitamente l’immunizzazione a tutti i nati dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025, indipendentemente dalla prematurità e dai fattori di rischio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Virus sinciziale, in Toscana alta adesione alla vaccinazione. Ricoveri crollati del 90%

Staiano (Sip): Tutti i neonati siano protetti da virus respiratorio sinciziale

Lo ha detto Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria, all'Adnkronos, ricordando l'impegno che la Sip, insieme ad altre società scientifiche e associazioni, sta portando avanti a livello istituzionale e auspicando che tutte le Regioni siano pronte a rendere disponibile l'anticorpo monoclonale per la copertura dei neonati entro la prima stagione di picco, cioè l'autunno.