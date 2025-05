Virus respiratorio sinciziale anticorpo monoclonale contingentato | come avviene la prevenzione in Emilia-Romagna

Negli ultimi anni, le infezioni da virus respiratorio sinciziale (VRS) hanno mostrato un preoccupante incremento, con un aumento dei casi gravi, come evidenziato dall'assessore Massimo Fabi. In Emilia-Romagna, la prevenzione include l'uso di anticorpi monoclonali contingentati, una strategia mirata a contenere i ricoveri. Nel 2023, in Italia, si sono registrati 15.000 ricoveri per VRS.

“Negli ultimi anni le infezioni da Virusrespiratoriosinciziale hanno registrato un incremento significativo dei casi, in particolare delle forme più gravi”, lo ha sottolineato l'assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi”. In Italia, nel 2023, si sono registrati 15.000 ricoveri per. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Virus respiratorio sinciziale, anticorpo monoclonale contingentato: come avviene la prevenzione in Emilia-Romagna

Se ne parla anche su altri siti

Virus respiratorio sinciziale, buoni risultati da un anticorpo - L'anticorpo monoclonale nirsevimab si è dimostrato efficace in condizioni reali nel prevenire le infezioni gravi da virus respiratorio sinciziale, una delle principali cause di gravi malattie respirat ... 🔗ansa.it

Immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale, la Fimp Sicilia: «Fondamentale il ruolo dei pediatri» - Il segretario regionale Tito Barbagiovanni commenta i risultati dell'intesa con la Regione che ha riguardato anche la vaccinazione antinfluenzale e contro il papilloma virus. 🔗insanitas.it

Virus sinciziale, vaccino a tutti i bimbi solo in 4 regioni: c’è la Sicilia - Il virus respiratorio sinciziale è uno dei virus che più preoccupa in inverno per i suoi effetti soprattutto su bambini piccoli e anziani . Eppure l’ ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Staiano (Sip): Tutti i neonati siano protetti da virus respiratorio sinciziale

Lo ha detto Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria, all'Adnkronos, ricordando l'impegno che la Sip, insieme ad altre società scientifiche e associazioni, sta portando avanti a livello istituzionale e auspicando che tutte le Regioni siano pronte a rendere disponibile l'anticorpo monoclonale per la copertura dei neonati entro la prima stagione di picco, cioè l'autunno.