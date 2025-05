Virtus Padova | tutto pronto per festeggiare gli 80 anni di storia

La Virtus Padova si prepara a celebrare ottant'anni di storia, un traguardo significativo per la storica società sportiva. Oggi, nella suggestiva Sala Paladin, l'Assessore allo Sport Diego Bonavina ha accolto i rappresentanti della Virtus, tra cui Nicola Bernardi e Marco Chioatto, per un evento che onorerà la tradizione e il futuro del basket padovano.

Accolti in Sala Paladin da Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova, presenti Nicola Bernardi, Direttore Generale della VirtusPadova, Marco Chioatto, Presidente della società neroverde, e Luca Moreale, Presidente degli Irriducibili Basket Padova, si è svolta oggi, nella Sala.

