Virtus Bologna | Brandon Taylor rinforza il roster per i quarti di finale

La Virtus Bologna si presenta ai quarti di finale con un'importante novità: l'arrivo di Brandon Taylor, che rinforza ulteriormente il roster. Dopo aver concluso la stagione regolare al primo posto, i bianconeri affrontano Venezia nel primo confronto domenicale, alle 20:45, in cerca di un passo decisivo verso la vittoria finale.

Prima, come era già successo nelle ultime stagioni. Senza che la pole position, però, garantisse anche la vittoria finale, oltre al vantaggio dell’eventuale bella in casa. La Virtus chiude al primo posto, si prepara per il quarto di finale con Venezia (primo confronto domenica, alle 20,45, alla Segafredo Arena).Intanto arriva un ultimo tassello – la possibilità di tesserarlo ufficialmente c’è fino alle 11 di venerdì – per completare il roster anche alla luce dell’infortunio alla caviglia di Alessandro Pajola.Dalla Spagna, rilasciato dal Leyma Coruna – con tanto di comunicato che indica l’approdo a Bologna – ecco BrandonTaylor, 31 anni, playmaker di 179 centimetri che conosce già l’Italia.Brandon ha avuto una prima esperienza in A2 con la maglia di Bergamo, poi Reggio Emilia. Andrà a completare il pacchetto dei registi bianconeri che, visti gli acciacchi di Pajola, per il momento arruola il solo Daniel Hackett. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna: Brandon Taylor rinforza il roster per i quarti di finale

