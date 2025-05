Violenze e minacce continue alla ex condannato per maltrattamenti

Un uomo di oltre 40 anni è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti e minacce alla ex, utilizzando un cacciavite come arma. Nonostante il divieto di avvicinamento emesso nel 2024, ha continuato a perseguitarla, sottolineando la gravità della violenza domestica e la necessità di interventi efficaci per proteggere le vittime.

