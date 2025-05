Violenza sessuale su due bambini vicino alla scuola 37enne a processo in corte d' Assise

Un 37enne originario del Pakistan è atteso al processo in Corte d'Assise per accuse di violenza sessuale su due bambini in prossimità di una scuola. La complessa istruttoria si è appena conclusa, mentre la comunità resta scossa per la gravità dei fatti che hanno coinvolto i minori.

Sarà processato in corte d'Assise dopo che l'intera istruttoria si è svolta di fronte ad un collegio di giudici. Non è dunque arrivato ancora a sentenza il processo che vede sul banco degli imputati un 37enne originario del Pakistan accusato di Violenzasessuale su minori. I fatti che gli vengono. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Violenza sessuale su due bambini vicino alla scuola", 37enne a processo in corte d'Assise

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bambina di 10 anni descrive sul suo diario segreto gli abusi sessuali subiti: condannato a Ivrea l'ex fidanzato della sorella - La mamma della piccola ha letto il diario e presentato una denuncia. All'imputato 35enne inflitta una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Sono almeno 8 gli episodi contestati ... 🔗torino.corriere.it

Violenza sessuale infantile: un’analisi globale del fenomeno - La violenza sessuale contro i bambini è una delle più gravi violazioni dei diritti umani e rappresenta un’emergenza sanitaria su scala mondiale. Uno studio pubblicato su The Lancet ha fornito una pano ... 🔗msn.com

Gérard Depardieu condannato per violenza sessuale su due donne - Gérard Depardieu è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese di un film nel 2021 e condannato a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena. 🔗globalist.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero logistica : muore un lavoratore 37enne alla Lidl a Biandrate

Un addetto alla logistica di 37 anni è stato ucciso da un camion davanti ai cancelli della Lidl a Biandrate, in provincia di Novara.