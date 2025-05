Violenza sessuale su due bambini vicino alla scuola 37enne a processo in corte d' Assise

Un uomo di 37 anni, originario del Pakistan, è atteso a processo in corte d'assise per violenza sessuale su due bambini vicino a una scuola. L'istruttoria, già completata, è stata condotta da un collegio di giudici, ma la sentenza non è ancora stata emessa. La gravità delle accuse ha suscitato forte preoccupazione nella comunità.

Sarà processato in corte d'Assise dopo che l'intera istruttoria si è svolta di fronte ad un collegio di giudici. Non è dunque arrivato ancora a sentenza il processo che vede sul banco degli imputati un 37enne originario del Pakistan accusato di violenza sessuale su minori. I fatti che gli vengono.

