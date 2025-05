Violenza sessuale l' attore Gerard Depardieu condannato a 18 mesi

Gerard Depardieu, noto attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere per violenza sessuale. La sentenza riguarda accuse che risalgono a un set del 2021, relative a due donne che lo hanno denunciato per abusi. Questo caso segna un nuovo capitolo nella già controversa carriera di Depardieu.

L'attore francese di 76 anni è stato ritenuto colpevole per fatti risalenti ad un set del 2021, per almeno una delle due donne che lo hanno accusato di abusi 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Violenza sessuale, l'attore Gerard Depardieu condannato a 18 mesi

