Violenza in piazza del Papa | Io picchiato per gelosia

In una serata apparentemente tranquilla a Piazza del Papa, un gesto innocuo si trasforma rapidamente in violenza. Un giovane, colpito dalla gelosia, scaglia il suo odio su chi osò fermarsi a chiacchierare con la sua ragazza. Le conseguenze sono devastanti: un pugno potente lo fa cadere a terra, mentre altri si uniscono al tumulto, rendendo la scena ancor più drammatica.

Non aveva gradito che si era fermato a parlare con la sua ragazza con cui aveva delle amicizie in comune e dopo avergli fatto cenno che era meglio se girava i tacchi e se ne andava lo avrebbe preso a pugni facendolo cadere a terra tramortito. A dare una mano al picchiatore sarebbero intervenuti poi tre suoi amici che hanno completato l’opera. In quattro sono finiti a processo in tribunale per lesioni in concorso aggravate perché commesse da più persone nei confronti di un 17enne. Sono tutti di origine egiziana e hanno tra i 23 e i 35 anni, residenti tra il quartiere del Piano e la stazione. Il pestaggio al minorenne risale al 23 marzo del 2023, in piazza del Papa, davanti al Caffè Dama.Era tarda sera quando il 17enne si è imbattuto con uno degli egiziani, un 27enne. La vittima, di origine siciliana e che nel processo è parte civile, ieri ha testimoniato in tribunale, davanti alla giudice Tiziana Fancello, raccontando dal suo punto di vista quello che sarebbe successo nel salotto buono della città, teatro in passato di altre aggressioni di questo tipo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza in piazza del Papa: "Io, picchiato per gelosia"

