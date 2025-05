Violento temporale a Milano allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro

Milano è stata colpita da un violento temporale il 13 maggio 2025, causando ingenti allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro. Nonostante le previsioni meteo, la pioggia intensa ha superato ogni aspettativa, trasformando le strade in fiumi e creando disagi per residenti e automobilisti. Le autorità sono in allerta per gestire l'emergenza.

Milano, 13 maggio 2025 – Dalle 20 di oggi, 13 maggio, fino intorno alle 22 Milano è stata spazzata da un intenso temporale. Benché i temporali fossero previsti, la quantità di acqua caduta sulla città è stata tale da provocare un nubifragio in zona sud.Secondo quanto riportato da Marco Granelli, assessore alla Protezione civile di Palazzo Marino, 60 millimetri di acqua sono caduti in due ore tra le 20 e le 22. La conseguenza? Si è allagato parte del quartierePonteLambro. Sul posto è intervenuto personale della Protezione civile e di MM. L’assessore non ha risparmiato una stoccata al sistema di allerta: “Purtroppo non vi era nessuna allerta e il sistema di protezione civile è stato attivato solo al momento del temporale”. Notizia in aggiornamento 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violento temporale a Milano, allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro

