Violentata da un calciatore e due amici dopo una serata per locali | si presenta in ospedale e racconta tutto Denunciato un professionista

Una serata nei locali di Udine si trasforma in un incubo per una giovane, vittima di violenza sessuale da parte di un calciatore professionista e due suoi amici. Dopo aver trovato il coraggio di denunciare l'accaduto, si presenta in ospedale, dove racconta di quanto subito. Le autorità avviano un'indagine approfondita sull'accaduto.

UDINE - Un giocatore professionista di calcio sarebbe stato Denunciato dai militari dell?Arma. L?accusa sarebbe molto pesante: violenza sessuale. L?indagineIl. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Violentata da un calciatore e due amici dopo una serata per locali: si presenta in ospedale e racconta tutto. Denunciato un professionista

Se ne parla anche su altri siti

Violentata da un calciatore e due amici dopo una serata per locali: si presenta in ospedale e racconta tutto. Denunciato un professionista

Come scrive ilgazzettino.it: UDINE - Un giocatore professionista di calcio sarebbe stato denunciato dai militari dell’Arma. L’accusa sarebbe molto pesante: violenza sessuale. L’indagine Il quadro ...

“Violentata da un calciatore professionista”, l’accusa di una donna a Udine

Si legge su udinetoday.it: I fatti si sarebbero verificati domenica sera. La presunta vittima si è presentata in Pronto soccorso al Santa Maria della Misericordia ...

Un calciatore denunciato per presunta violenza sessuale

Da msn.com: Violenza sessuale nei confronti di una donna che, nonostante fosse ubriaca, avrebbe cercato di opporsi alle insistenze di un calciatore professionista e due suoi amici. (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il vaccino a Guido Russo : Ecco il dentista denunciato per il braccio in silicone

Sulla porta del suo studio dentistico di viale Roma a Biella aveva apposto un cartello esplicito: "La presentazione del Green Pass è esclusivamente volontaria".